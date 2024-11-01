شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة.

واستهدف القصف بوابة مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. جرائم الاحتلال في غزة وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن عدة قذائف من مدفعية الاحتلال، أصابت بوابة لمدرسة بداخلها عائلات فلسطينية نازحة، مما أدى لاستشهاد عشرة على الأقل وإصابة عدد آخر.



وأكدت مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بارتفاع عدد شهداء المخيم اليوم، في القصف الجوي والمدفعي والبحري إلى 26 شهيدًا.

وترافق ذلك مع توغل دبابات وجرافات قوات الاحتلال شمال المخيم، وتدمير مربعات سكنية كاملة.