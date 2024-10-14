شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت فوريك شرق نابلس والان نبدء بالتفاصيل

300 شهيد فلسطيني

الدمام - شريف احمد - أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي و4 آخرين بالاختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لشاب عمره 33 عامًا، برصاص الاحتلال الحي باليد، وآخر عمره 18 عامًا برصاصة في القدم، وجرى نقلهما للمستشفى، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك.وذكر الهلال الأحمر أنه جرى التعامل أيضًا مع 4 إصابات بحالات اختناق، بينهم طفل رضيع في عمر شهرين.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 300 فلسطيني في عدوان وحصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شمال قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، الذي ترافق معه قصف مدفعي وجوي، وتدمير معظم البنية التحتية، وفصل مخيم جباليا عن مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طواقم الإسعاف لم تستطع الوصول إلى عشرات الشهداء والجرحى الذين تحاصرهم دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم ومدينة جباليا، كما قطعت قوات الاحتلال جميع إمدادات الغذاء والمياه والأدوية والوقود عن شمال القطاع.