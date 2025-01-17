مسؤول يمني لـ«الاتحاد»: ممارسات «الحوثي» تعصف بجهود السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)

أدان وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تعصف بمصالح اليمنيين وتفاقم معاناتهم اليومية، وهم المتضرر الأكبر جراء هذه الأفعال التي تقوم بها «الجماعة».

وقال القديمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الشعب اليمني يدفع ثمناً باهظاً نتيجة جرائم الحوثيين التي تستمر في تدمير البلاد وتتسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في البلاد، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق الشعب اليمني.

وأضاف القديمي أن «استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية ويعيق جهود التنمية والإعمار في المحافظة»، موضحاً أن الميناء يُعد من أهم المرافق الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها العديد من اليمنيين، إلا أن تحويله إلى موقع عسكري يؤدي إلى زيادة المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على ضرورة وحدة وتضامن أبناء اليمن لمواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها ممارسات الحوثيين، والعمل على حماية المصلحة العامة للبلاد، وأعرب عن أمله في أن يتحقق السلام والاستقرار قريباً لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع اليمنيين.