علي إبراهيم لـ الخليج 365 قبل تكريمه بـ Joy Awards: شكراً على التكريم زرعنا والآن نحصد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 10:19 مساءً - قبل تكريم الفنان علي إبراهيم في النسخة الجديدة في حفل صنَّاع الترفيه Joy Awards غداً السبت 18 يناير 2025 وبعد أن كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن ذلك، وأعلن عدة أسماء لفنانين سعوديين وخليجيين لتكريمهم، وكان علي إبراهيم واحداً منهم،

صرّح الأخير لـ"الخليج 365" وتحدث عن التكريم قائلاً: شكراً جزيلاً لمن فكر بتكريمنا وأشكر المملكة العربية السعودية على اهتمامها بنا كفنانين، ومن هنا أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأشكر أيضاً "أبو ناصر" المستشار تركي آل الشيخ، وأقول له شكراً جزيلاً.

وتابع قائلاً: "إن شاء الله تتوالى التكريمات لأسماء قادمة أخرى بإذن الله، ومع هذا التطور والنمو الذي نشهده بوطني المملكة العربية السعودية أتمنى لها مزيداً من التقدم، وكذلك أتمنى لدولتي الرفعة والازدهار.

وعمَ يعني له التكريم بـJoy Awards قال الفنان علي إبراهيم: "حقيقة يعني لي الكثير وهو أننا زرعنا، والآن نحصد والحمد لله لا زلنا متواصلين بالعطاء، وسنقدم ما بوسعنا لتقدم الفن بوطننا".

وعن جديده القادم، قال الفنان علي: "جديدي فيلم سينمائي جديد، وسأكشف عن تفاصيله قريباً ولديّ مسلسل جديد بعنوان "في كل يوم حكاية".

وكذلك لدي مسلسل جديد يعرض بعنوان "طراد"، وكذلك يعرض لي الآن بدور السينما فيلم "ليل نهار"، وهنالك المزيد من الأعمال أقوم بالتحضير لها خلال الفترة القادمة.

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