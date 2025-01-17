سيلينا غوميز وخطيبها يدعمان رجال الإطفاء وضحايا حرائق لوس أنجلوس

سيلينا غوميز توجه الشكر لرجال الأطفال وتُعلن عن امتنانها لهم

جينيفير لوبيز تصدر بياناً لدعم ضحايا حرائق لوس أنجلوس

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 10:19 مساءً - حرصت النجمة العالميةبصحبة خطيبهاعلى تقديم دعم كبير لرجال الإطفاء والذين واجهوا العديد من المخاطر لمواجهةفي، كما حرصوا أيضًا على تقديم الطعام لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق.وكانت قد ظهرت النجمة العالمية سيلينا غوميز بالأمس الخميس وهي تقوم بتوزيع عدد من الشطائر على رجال الشرطة والإطفاء، كما وجهت الشكر لهم، وقد نشرت عبر خاصية "ستوري" بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقاطع فيديو جمعتها بعمال الطوارئ وأكدت بأنها ممتنة لهم.وعلى جانب آخر، كانت قد حرصت النجمة العالمية جينيفير لوبيز على تقديم الدعم والتبرعات لضحايا حرائق الغابات في لوس أنجلوس، حيث تبرعت خلال الفترة الماضية لإحدى الوكالات المسؤولة عن إغاثة المتضررين.كما أصدرت النجمة العالمية جينيفير لوبيز بيانًا منذ أيام لدعم ضحايا حرائق لوس أنجلوس، ونشرت البيان عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" وجاء فيه: "أتعاطف مع كل من تأثر بحرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس، لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى الصدمة التي قد تسببها هذه الأحداث، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين فقدوا منازلهم وشعورهم بالأمان، في أوقات كهذه، تتواجد نوادي الأولاد والبنات في لوس أنجلوس لتقديم الدعم والموارد والمساحة الآمنة للأطفال والأسر المحتاجة".وأضاف البيان: " كان نادي الأولاد والبنات في أمريكا هو المكان الذي وجدت فيه العزاء والملجأ في كثير من الأحيان في طفولتي، إنه مكان حيث يمكن للأطفال أن يشعروا بالأمان والرعاية والتمكين، حتى في أصعب الأوقات"، واختتمت البيان بدعوة المُتضررين للذهاب إلى النوادي وأماكن المُساعدة للعثور على الدعم مؤكدة "سنعيد البناء أقوى".

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