أحمد فهمي يكشف عن تعليق كوميدي لأحد متابعي مسلسل نقطة سودة.. ما علاقة سارة سلامة!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 10:19 مساءً - مع النجاح الكبير الذي حققه مسلسل " نقطة سودة "، تحدث الفنان أحمد فهمي عن ملاحظات الجمهور على المسلسل، كما كشف عن تعليق كوميدي من أحد متابعي المسلسل على الفنانة سارة سلامة.

أحمد فهمي يكشف تعليقاً كوميدياً لأحد متابعي مسلسل نقطة سودة

حل أحمد فهمي ضيف الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، وخلال الحلقة كشف عن ملاحظات الجمهور على مسلسله "نقطة سودة" وتعليقاتهم عليه وعلى نجوم العمل، حيث قال : "الحلو في المسلسل أنه كله ماشي في خط واحد وهي مشكلة عمر السيوفي مع عائلته وكل المفاجآت اللي بيكتشفها بالتدريج لكل الناس اللي حواليه".

وأضاف أحمد فهمي: "وأنا من أحلى التعليقات اللي جاتلي، أني قابلت شخص من منطقة شعبية، فأوقفني وقالي أنا بحب المسلسل جدًا، وقالي على بعض الملاحظات على المسلسل، بمعني أن العمل فيه أشياء تعلمك حكم، مثلًا عدم الثقة في أي شخص حتى إذا كان أقرب الناس ليك".

وتابع أحمد فهمي: "وقالي لا تثق في أي ست، وإزاي "فيروز – سارة سلامة" تعمل كدا، بس في النهاية دي نماذج موجودة، مع وجود بعض المبالغات في الدراما علشان تظل الأحداث مستمرة".



مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل "نقطة سودة" مع أحمد فهمي كل من الفنانة ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، ناهد رشدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار درامي، إذ تضع "رضوى" وشقيقها "صلاح" خطة شيطانية للانتقام من عائلة "السيوفي" وإمبراطوريتها، ويتعين على "عمر السيوفي" و"علي السيوفي" التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفاً خطيراً بعد أن يقع "عمر" و"رضوى" في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

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أحمد فهمي رجل أعمال في رمضان 2025

وعلمت "الخليج 365" أن الفنان أحمد فهمي سوف يجسد خلال أحداث مسلسل "تلغراف" شخصية رجل أعمال يُدعى "سيف الزيني" يتعرض لمواقف مختلفة، تتطلب منه القوة والحسم، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد فهمي، كلّ من ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد الشامي، صفاء الطوخي، چلا هشام، يوسف عثمان، ملك بدوي، أحمد ماجد، بتول الحداد وغيرهم، والعمل تأليف هشام هلال، وسيناريو وحوار محمد مبروك، رامي وفا، أماني خضر، نسمة سمير، وإخراج أحمد خالد.

يمكنكم متابعة أحمد فهمي وزوجته يرويان تفاصيل قصة حبهما

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