الخليج اليوم .. تطورات جديدة في مشروع كبير بين مصر والسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستهدف الحكومة المصرية تقريب موعد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية إلى أبريل المقبل، ضمن مساعي تسريع وتيرة الأعمال الجارية.

وقال مسؤول مصري وفقا لموقع "بلومبرغ" إن هناك مساعي في مصر لضغط الجدول الزمني للمشروع بالتعاون مع الجانب السعودي، للتشغيل النهائي للمرحلة الأولى من الخط بقدرة 1500 ميغاواط بحلول يونيو المقبل بدلاً من يوليو 2025.

وفي وقت يترقب المصريون الربط الكهربائي مع السعودية، وعد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق من الشهر الماضي بعدم قطع التيار هذا الشتاء والصيف المقبل، وقال: "صرفنا 2.5 مليار دولار لتأمين إمدادات الطاقة للمحطات، بالتوازي مع العمل على تأمين شحنات غاز جديدة".

المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة السعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. وتربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، وفاز بتنفيذ هذه المحطات تحالف من 3 شركات عالمية.

المسؤول المصري كشف أنه "سيتم الانتهاء من تدشين الكابل البحري للمشروع خلال مارس المقبل، بإجمالي طول يصل لنحو 20 كيلومتراً".

يعود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى عدة سنوات، وتُوِّج باتفاق في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرحتها الجهات المسؤولة عن الكهرباء في البلدين.

المصدر: بلومبرغ