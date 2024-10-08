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الكويت وماليزيا تبحثان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح وزير الدفاع والداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، خلال لقائه ، مع داتو سري محمد خالد بن نور الدين وزير الدفاع الماليزي، الذي يزور الكويت حاليا، سبل تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين.


وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"- خلال الاجتماع وجهات النظر حول أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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