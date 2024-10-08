شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وماليزيا تبحثان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح وزير الدفاع والداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، خلال لقائه ، مع داتو سري محمد خالد بن نور الدين وزير الدفاع الماليزي، الذي يزور الكويت حاليا، سبل تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين.



وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"- خلال الاجتماع وجهات النظر حول أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.