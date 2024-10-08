شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان ترحب بدعوة ماكرون لوقف تسليم الأسلحة للاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت سلطنةُ عُمان بالدّعوة التي وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف تسليم الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي للقتال الدائر في قطاع غزّة، معتبرةً أنها خطوة مهمة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب المتصاعدة، وحماية المدنيين الأبرياء من ويلات الصراع.



وأكّدت وزارة الخارجية العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية الاثنين- أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة لوقف العنف والتصعيد العسكري في المنطقة، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي والإنساني، بما في ذلك وقف جميع أشكال الدعم العسكري التي تؤجج الصراع وتطيل أمد المعاناة الإنسانية.



ودعت سلطنة عُمان كلّ الأطراف إلى العودة إلى طاولة الحوار والالتزام بحل سياسي عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.