شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى فى الجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى.

ومنذ قليل قال حزب الله اللبناني إنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة شلومي، ومن جانبها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي.

قال حزب الله إن المقاومة ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه و"لن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو الإسرائيلي".

قال حزب الله اللبناني إنه أطلق صلية صاروخية على قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا استهداف حزب الله من البحر، ويخفف بعض الإرشادات الحمائية للسكان في مناطق من الجليل في شمال إسرائيل وهضبة الجولان، ويصدر تحذيرا عاجلا لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد بالابتعاد عن خط نهر الأولي جنوبا.