شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 شخصًا في هجمات إسرائيلية على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 25 شخصًا في هجمات إسرائيلية على لبنان اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنته السلطات اللبنانية.

وأشار وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إلى أن هناك عددًا أكبر بكثير من الجرحى، دون أن يذكر رقما محددًا. حرب إسرائيل على لبنان وأكد الأبيض أن جميع الأطراف مهتمة بالتوصل لحل دبلوماسي، معلقًا: لكن "طرفا واحدًا فقط يريد مواصلة هجماته العشوائية على المدنيين".



وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق أن عائلة مكونة من تسعة أفراد قُتلت في هجوم على بلدة شبعا بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وكان من بين الضحايا أيضا نساء وأطفال، فيما ذكرت السلطات أن نحو 700 شخص قتلوا منذ تجدد الهجمات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.