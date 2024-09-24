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الخليج اليوم .. السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن من فرنسا والبرازيل

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

قررت هيئة الغذاء والدواء حظر استيراد لحوم الدواجن من البرازيل وفرنسا حرصا على سلامة مواطنيها.

 

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن هيئة الغذاء والدواء رفعت قائمة حظر استيراد لحوم الدواجن لتشمل دولتي البرازيل وفرنسا في أحدث قوائمها ليرتفع إجمالي عدد الدول المحظورة إلى 58 دولة.

 

وأوضحت أن سبب حظر لحوم الدواجن من الدولتين بسبب ظهور مرض نيوكاسل في البرازيل ومرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في فرنسا.

 

ووفقا لقائمة هيئة الغذاء والدواء، فإنه تم حظر استيراد لحوم الدواجن مؤقتا من بعض الدول عام 2004 مثل إندونيسيا، والصين، وفيتنام، وكمبوديا، وكوريا الجنوبية، ولاوس، وهونغ كونغ، واليابان، ومنذ عام 2005 من كازاخستان، ومنغوليا.

 

وفقا للقائمة فقد تم حظر بعض الدول من عام 2006 مثل أذربيجان، وأفغانستان، وإيران، وبلغاريا، وبوركينافاسو، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجيبوتي، وساحل العاج، وسلوفينيا، والسودان، وصربيا، والعراق، والكاميرون، ومصر، والنيجر، ونيجيريا، والهند.

 

وكانت هيئة سلامة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية قد حظرت مؤقتا في عام 2022 استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من أمريكا وفرنسا بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور.

 

المصدر: "عكاظ"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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