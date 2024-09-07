شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون ينتخبون رئيسًا للبلاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ الناخبون الجزائريون وعددهم أكثر من 24 مليون ناخب، صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب رئيس للبلاد لفترة خمس سنوات قادمة.
ويتنافس في الانتخابات، ثلاثة مرشحين، هم مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، و"المرشح المستقل" الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، ومرشح "حركة مجتمع السلم" عبدالعالي حساني شريف. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وكان الناخبون الجزائريون بالخارج، قد بدأوا التصويت الاثنين الماضي.
ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات غدًا الأحد، في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
وفي حال عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة على أكثر من 50 % من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بعد أسبوعين.
ويتنافس في الانتخابات، ثلاثة مرشحين، هم مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، و"المرشح المستقل" الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، ومرشح "حركة مجتمع السلم" عبدالعالي حساني شريف. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
المحكمة الدستورية في #الجزائر تعتمد القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 7 سبتمبر المقبل— صحيفة اليوم (@alyaum) July 31, 2024
للتفاصيل | https://t.co/jsURD8hEGS#الانتخابات_الجزائرية | #اليوم pic.twitter.com/RtvnHray3Z
الانتخابات الجزائريةوبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فإن عدد المسجلين في لوائح الناخبين يبلغ 24.351.551 ناخبًا من بينهم 23.486.061 ناخبًا داخل الجزائر.
وكان الناخبون الجزائريون بالخارج، قد بدأوا التصويت الاثنين الماضي.
ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات غدًا الأحد، في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
وفي حال عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة على أكثر من 50 % من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بعد أسبوعين.