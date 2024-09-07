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الجزائريون ينتخبون رئيسًا للبلاد

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واس - الجزائر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بدأ الناخبون الجزائريون وعددهم أكثر من 24 مليون ناخب، صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صناديق ‏الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لانتخاب رئيس للبلاد لفترة خمس سنوات قادمة.‏
ويتنافس في الانتخابات، ثلاثة مرشحين، هم مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف ‏أوشيش، و"المرشح المستقل" الرئيس الحالي عبدالمجيد ‏تبون، ومرشح "حركة مجتمع السلم" عبد‏العالي حساني شريف.‏ للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الانتخابات الجزائرية

وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ‏الجزائر، فإن عدد المسجلين في لوائح ‏الناخبين يبلغ 24.351.551 ناخبًا من بينهم 23.486.061 ناخبًا داخل الجزائر.
‏ وكان الناخبون الجزائريون بالخارج، قد بدأوا التصويت الاثنين الماضي.
ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات ‏غدًا الأحد، في حالة حسم ‏الانتخابات من الجولة الأولى.
وفي حال عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة على أكثر من 50 % من الأصوات، فستجرى جولة ثانية بعد أسبوعين. ‏
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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