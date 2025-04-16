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رئيس الوزراء يتفقد معسكر القرش الرياضى بالإسماعيلية

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رئيس الوزراء يتفقد معسكر القرش الرياضى بالإسماعيلية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 16 أبريل 2025 10:02 ص

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بعدد من المشروعات بمحافظة الاسماعيلية، بتفقد معسكر القرش الرياضي، واستمع لشرح تفصيلي حول المعسكر وما تم به من تطوير .

ويعقب جولة رئيس الوزراء بالإسماعيلية، يحضر رئيس الوزراء احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق.

وتطلق هيئة قناة السويس، خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة للقناة خلال احتفالية “يوم التفوق”  بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الاوروبي ، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

تتضمن  فعاليات الاحتفالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح، وعرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن أحدث المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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