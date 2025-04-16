شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد معسكر القرش الرياضى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بعدد من المشروعات بمحافظة الاسماعيلية، بتفقد معسكر القرش الرياضي، واستمع لشرح تفصيلي حول المعسكر وما تم به من تطوير .

ويعقب جولة رئيس الوزراء بالإسماعيلية، يحضر رئيس الوزراء احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق.

وتطلق هيئة قناة السويس، خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة للقناة خلال احتفالية “يوم التفوق” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الاوروبي ، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

تتضمن فعاليات الاحتفالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح، وعرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن أحدث المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة.