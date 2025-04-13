شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة من ذوي الهمم تتسلم جهاز اللاب توب بعد استجابة وزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

تسلمت طالبة دمياط التى كان قد التقي بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، جهاز اللاب توب الخاص بذوي الهمم بعد أن استجاب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات لطلبها.

وكان رئيس الوزراء، قد أجري حوار ودي مع الطالبة أثناء زيارته لإحدي المدارس فى أسيوط والتى أكدت أن حلمها دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .



طالبة اسيوط مع عائلتها



الطالبة