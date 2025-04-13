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طالبة من ذوي الهمم تتسلم جهاز اللاب توب بعد استجابة وزير الاتصالات

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  • طالبة من ذوي الهمم تتسلم جهاز اللاب توب بعد استجابة وزير الاتصالات 1/4
  • طالبة من ذوي الهمم تتسلم جهاز اللاب توب بعد استجابة وزير الاتصالات 2/4
  • طالبة من ذوي الهمم تتسلم جهاز اللاب توب بعد استجابة وزير الاتصالات 3/4
  • طالبة من ذوي الهمم تتسلم جهاز اللاب توب بعد استجابة وزير الاتصالات 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأحد، 13 أبريل 2025 10:02 ص

تسلمت طالبة دمياط التى كان قد التقي بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة أسيوط، جهاز اللاب توب الخاص بذوي الهمم بعد أن استجاب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات لطلبها.

وكان رئيس الوزراء، قد أجري حوار ودي مع الطالبة أثناء زيارته لإحدي المدارس فى أسيوط والتى أكدت أن حلمها دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

طالبة اسيوط مع عائلتها
طالبة اسيوط مع عائلتها

 

طالبة أسيوط (3)
الطالبة

 

طالبة أسيوط (1)
طالبة أسيوط 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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