شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح مقهى من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج ترخيص بفتح مطعم أو مقهى.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المركز التكنولوجي، أن في حال الرغبة في الحصول على ترخيص بفتح محل عام (مقهى/مطعم/فندق)، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا الأوراق والمستندات التالية:

1- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

2- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان سنه بين 21 و30 سنة).

3- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

4- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.



5- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

6- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

7- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.