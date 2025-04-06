وزير الخارجية يستقبل أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة في مصر

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاحد ٦ ابريل، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة برئاسة د. جون نكاباجو، وبمشاركة د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة ممثلاً عن شمال إفريقيا، وذلك في إطار استضافة مصر لاجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الأسبوع الجارى.

أكد الوزير عبد العاطي أن عضوية مصر في الرابطة تعكس اهتمامها بالمساهمة في تطوير سياسات الإدارة العامة وتطبيق أفضل الممارسات في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين للرابطة، بدعم الرابطة وتقدير دورها في تعزيز التميز في الإدارة العامة والحوكمة الجيدة في إفريقيا، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات المعاصرة. وأضاف وزير الخارجية أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى حول كيفية تطوير التعاون بين مصر والرابطة، بما يعود بالنفع على دول القارة، معرباً عن اعتزاز مصر باستضافة اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة، وتطلعها لأن تثمر هذه الاجتماعات عن نتائج هامة تسهم في تطوير مجال الإدارة العامة في القارة الإفريقية.

واستعرض د. بدر عبد العاطي جهود مصر المستمرة على المستوى الوطني في مجال الإصلاح الإداري، بما في ذلك تعزيز القدرات المؤسسية، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات العامة، بالإضافة إلى تحديث الأجهزة الحكومية. كما تطرق إلى برامج تمكين الشباب والمرأة وحثهم على المشاركة في العمل العام، مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وأكد الوزير على اعتزاز مصر بعضوية د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الرابطة كنائب لرئيس اللجنة التنفيذية، ممثلاً عن شمال إفريقيا، مما يعكس قدرة مصر على تقديم خبراتها العملية في مجال الإدارة العامة.

كما أشار وزير الخارجية إلى اعتزام مصر دمج الرابطة في الاتحاد الأفريقي حتى تستهدف الإصلاح الإداري وتعزيز الحوكمة داخل الاتحاد. وأكد على استعداد مصر لدعم الرابطة في إطار تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الإدارة العامة، واستكشاف شراكات مستقبلية مع الرابطة في مجالات التدريب، الأبحاث، والإصلاح الإداري، وتشجيع الرابطة على مواصلة تقوية دورها في دعم التكامل والتعاون الإفريقي من خلال تحسين إدارة القطاع الحكومي.

وفي السياق ذاته، سلط الوزير عيد العاطى الضوء على ما حققته مصر من إنجازات في السنوات الماضية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في تطوير الأداء الحكومي، والذي يمثل نقلة نوعية في العديد من المجالات فضلاً عن حصول مصر على العديد من الجوائز من الرابطة الإفريقية للإدارة العامة، والتي تمثل تقديراً لهذا التقدم. وأكد على اهتمام مصر بنقل تجربتها في مجال الإصلاح الإداري إلى الدول الإفريقية، في إطار التزامها الراسخ بالتعاون المشترك، بما في ذلك تنمية الإدارة العامة والحوكمة، واستمرار جهودها لدعم المبادرات الخاصة ببناء القدرات في المؤسسات الإفريقية من خلال برامج التدريب التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، أشاد د. صالح الشيخ بدور وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية ودعم جهود الدولة في تعزيز الحوكمة في الإدارة العامة وكذلك دفع التعاون مع الرابطة الأفريقية للإدارة العامة وتنسيق اجتماعاتها بالقاهرة، واستعرض الجهود الوطنية لبناء قدرات وتدريب الشباب والمرأة في مجال الإدارة العامة، بالإضافة إلى تقديم منح أكاديمية للحصول على ماجستير والدكتوراه.

وقدم د. جون نكاباجو رئيس الرابطة الأفريقية الشكر للدولة المصرية على حسن الاستقبال وتنظيم الاجتماعات التي تنعقد في القاهرة خلال الاسبوع الجاري، مشيداً بالتعاون طويل الأمد بين مصر والرابطة منذ إنشائها، والدعم الذي تقدمه مصر لجهود الرابطة في مجال الإدارة العامة وبناء القدرات ونقل الخبرات.