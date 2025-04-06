شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجتمع مع مجلس إدارة هيئة تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد 6 أبريل مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج، وذلك في إطار الحرص على متابعة سير العمل فى مختلف الهيئات التابعة للوزارة، ولا سيما الهيئة المنوط بها إدارة وصيانة والحفاظ على المباني التابعة لوزارة الخارجية في الخارج من سفارات وقنصليات ومكاتب.

أكد الوزير عبد العاطي، خلال الاجتماع، على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الشكل العام لمباني سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك باعتبارها أصولاً للوطن في الخارج، مشدداً على أهمية العمل على الحفاظ على تلك الأرصدة العقارية بالخارج باعتبارها ملك للدولة وتعكس هيبة مصر وصورتها أمام العالم أجمع.

كما شدد وزير الخارجية، على أهمية العمل على وضع الخطط والبرامج الهادفة لتحسين وتطوير وصيانة مباني وزارة الخارجية في الخارج، بما يليق بوضع مصر الإقليمي والدولى.

وقد استمع فى هذا السياق، لعرض شامل من مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج للموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الهيئة، تشمل تأسيس وتجديد وصيانة عدداً من مباني بعثات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة العمل على الحفاظ على التوازن بين جودة تلك الأعمال لتعكس الصورة المشرفة المطلوبة وبين تكاليف المشروعات، وبما يضمن تعظيم والحفاظ على قيمة أصول الدولة في الخارج بأقصى كفاءة ممكنة.