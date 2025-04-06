شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز لاختبار تحديد المستوى فى دورة اللغة الإنجليزية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن فتح باب الحجز لاختبار تحديد المستوى في دورة اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار استراتيجية جامعة حلوان الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب الأكاديمية وتعزيز قدراتهم في مجالات مختلفة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجامعة المستمرة لتزويد طلابها بالمهارات اللازمة للتفاعل الفعال في سوق العمل العالمي، خاصة في ظل تزايد أهمية اللغة الإنجليزية كأداة أساسية في التعليم والعمل المهني.

ويعد التدريب اللغوي جزءاً أساسياً في استراتيجية الجامعة، التي تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تأهيل الطلاب لمتطلبات العصر الحديث.

تُقام الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد الراوي، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، وبإشراف الدكتور شادي الكردي، مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة، الذي أكد على أهمية هذا الاختبار كخطوة أساسية لتحديد مستوى الطلاب ومن ثم تقديم التدريب الأنسب لهم لتطوير مهاراتهم اللغوية.

وسيتم الإعلان عن موعد الاختبار فور اكتمال العدد، على أن يُعقد الاختبار في مركز اللغات للأغراض المتخصصة في كلية الآداب – الدور الأرضي، وتبلغ الرسوم المطلوبة للمشاركة 100 جنيه، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.