شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تطرح نماذج استرشادية لامتحانات الإعدادية وفق نظام البوكليت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن كافة المديريات بدأت الإعلان على صفحاتها عن طرح نماذج استرشادية لامتحانات الإعدادية بنظام البوكليت عشان يطلع عليه الطلاب، وفق الروابط التالية.

https://www.facebook.com/share/p/1FPEsTDcBY/

https://www.facebook.com/share/p/16CxD1vVGx/

https://www.facebook.com/share/p/1C7KfzBvL8/

https://www.facebook.com/share/p/17oiTBSDPT/

https://www.facebook.com/share/p/14v382QZVVi/



وشدد وزير التعليم محمد عبد اللطيف على تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح، موجهًا بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات، ومؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.