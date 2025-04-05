شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ضوابط لاستخدامات الذكاء الاصطناعى بمرجعية تخطيط التعليم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن صدور القرار الوزاري رقم (592) وذلك بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2025 باعتماد الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم الجامعى والعالي في مصر، ليكون المرجعية الأساسية في رسم وتخطيط سياسات التعليم الجامعي والعالي في مصر.

ووضع الإطار المرجعى الاسترشادى للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية تبني أدوات الذكاء الاصطناعي كمحرك للتغيير في أساليب التعلم والبحث العلمي، كما أكد المجلس أنه على الرغم من الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي، يجب مراعاة بعض الضوابط كما يلي:

1- الترخيص وحقوق الاستخدام: يجب الالتزام بشروط التراخيص لكل برنامج أو أداة، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، وتجنب استخدام البرامج المقرصنة أو المخالفة لشروط الاستخدام.

2- الأمان والخصوصية: حماية البيانات الشخصية والحساسة، خاصة عند استخدام أدوات التخزين السحابي والتعاون الجماعي وذلك على سبيل المثال عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وتحديثات أمنية منتظمة.

3- النزاهة الأكاديمية: تجنب الاعتماد الكلي على أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث والمقالات لتجنب قضايا الانتحال وفقدان الأصالة وكذلك التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي توفرها هذه الأدوات.

4- الاستخدام الأخلاقي: استخدام الأدوات بطريقة تحترم القوانين والأخلاقيات العلمية، مثل حقوق النشر والخصوصية وكذلك تجنب استخدام الأدوات بطرق قد تؤدي إلى التمييز أو الإساءة.

5- التحقق والدقة: التحقق من دقة النتائج التي توفرها الأدوات، خاصة في مجالات حساسة مثل التحليلات الإحصائية والتنبؤات.

6- التطوير المستمر والتعلم: متابعة التحديثات والتطورات الجديدة في هذه الأدوات والعمل على الاستثمار في التعلم المستمر لاستخدام هذه الأدوات بفاعلية.

7- التواصل والتعاون: استخدام الأدوات بطريقة تعزز التواصل والتعاون البناء بين الباحثين والطلاب.