شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: منفتح على مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ المبعوث الروسي موجود في الولايات المتحدة لإجراء محادثات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد ترامب، أنّ أوروبا لم تنجح في التفاوض مع بوتين، مشيرًا، إلى أنه منفتح على مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية إذا قدمت الدول الأخرى شيئا استثنائيا.

وتابع ترامب: "أعتقد أن إيران تريد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة"، لافتًا، إلى أنّه يفضل خفض أسعار الفائدة.