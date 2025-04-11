قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات على متن "توك توك" في بحنين- المنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لمكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في الشّمال، عن قيام شخص مجهول بترويج المخدرات بواسطة درّاجة آليّة (توك توك) لون أصفر، على الطّريق الممتد من بحنين- المنية وصولًا إلى مستديرة العبدة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة الحثيثة والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من المكتب إلى تحديد هويّته، وتوقيفه بتاريخ 2025-04-07 في محلّة بحنين على متن الـ"توك توك" المذكور، وتبيّن أنّه يُدعى: "خ. ح." (مواليد عام 1992، لبناني)".
وكشفت الشّعبة أنّ "بتفتيشه، ضُبط بحوزته نحو 35 غرامًا من حشيشة الكيف، سيجارة حشيشة، ثلاثة غرامات من الماريجوانا، هاتف خلوي ومبلغ مالي؛ كما تمّ ضبط الدّراجة الآليّة"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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