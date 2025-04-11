سلام دعا إلى دقيقة صمت وطنية ظهر الأحد 13 نيسان تحت شعار: "منتذكّر سوا لنَبني سوا"

أصدر رئيس الحكومة ​نواف سلام​، تعميمًا حمل الرّقم 15/2025 إلى جميع اللّبنانيّات واللّبنانيّين، جاء فيه: "بمناسبة الذّكرى الخمسين لاندلاع الحرب في لبنان، وإحياءً في الذّاكرة الجماعيّة لما مرَّ به لبنان من ألم ودمار ومآسي نتيجة حرب دمويّة على أراضيه وما خلّفته من ضحايا ودمار وانقسام،

واسترجاعًا لدروس يجب ألّا تُنسى علَّ الذّكرى تكون سدًّا منيعًا يحول دون تكرار المأساة الّتي عرفتها بلادنا،

ولكي تكون هذه الذّكرى لحظةً للتَّفكير بعبر الماضي وحافزًا إلى غدٍ أفضل،

أدعو جميع اللّبنانيّات واللّبنانيّين، إلى دقيقة صمت وطنيّة جامعة وشاملة وذلك يوم الأحد 13 نيسان 2025، في تمام السّاعة الثّانية عشرة ظهرًا، تتوقّف فيها الحركة في كلّ مكان؛ تحت شعار: "منتذكّر سوا لنَبني سوا".