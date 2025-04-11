مكي أكد أهمية الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقم

شارك وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، صباح اليوم، في طاولة مستديرة عن "التحول الرقمي والمكننة في الإدارات العامة في لبنان: التحديات والآفاق"، في المعهد العالي لإدارة الأعمال ESA، في بيروت، بحضور وزراء ونواب وأكاديميين وقضاة.

وتحدث مكي عن "دور وزارة التنمية الإدارية منذ نشأتها، وصولا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال الحكومة الإلكترونية والنتائج التي وصلت إليها هذه الجهود"، مركزا على "دور الوزارة اليوم، الذي يقوم على 3 ركائز أساسية: الإصلاح الإداري، مكافحة الفساد والتحول الرقمي"، وقال: "هذه الركائز الثلاثة مترابطة ومتكاملة جوهريا، وهدفها تحسين أداء القطاع العام، وجعله شفافا وخاضعا للمساءلة، وتزويد المواطن اللبناني بخدمة سلسلة وفعالة وحديثة، إضافة إلى تحسين البيئة الاقتصادية والقانونية للشركات العاملة في البلد."

كما أكد "أهمية الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وبالتالي العمل حاليا على وضع خارطة طريق مدتها خمس سنوات لتنفيذ بنودها"، مشددا على "معايير خدمات الحكومة الرقمية التي تنطلق من الحوكمة كعامل نجاح رئيسي لهذه الاستراتيجية"،

وقال: "سينشئ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وحدة مركزية للتحول الرقمي لتكون مرجعا لتحديث الحكومة الإلكترونية، بما يضمن خدمات رقمية آمنة وفعالة ومركزة للمواطن".

وأشاد بـ"منصة آلية التعيينات، التي تلقت حوالى 650 طلبا للوظائف الثمانية لمجلس الانماء والاعمار"، وقال: "هذا دليل كبير في نزاهة النظام وفي ثقة المواطن به. وسيتم التركيز كأولوية على المركز الشاغر لمدير عام COLIBAC في الفترة اللاحقة حتى يتم السير بالمراسيم التنظيمية في أسرع وقت. هذا ويشرف COLIBAC ، من بين أمور أخرى، على تنفيذ نظام التوقيع الإلكتروني، والذي سيكون له تأثير فوري على عشرات الخدمات التي تهم المواطن اللبناني".