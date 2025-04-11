"النشرة": العثور على أجزاء من "درون" إسرائيلية بعد سقوطها في بلدة رب ثلاثين

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"العثور على أجزاء من درون إسرائيليّة نوع "كواد كوبتر"، بعد سقوطها في بلدة رب ثلاثين الحدوديّة، خلال قيامها بعمليّة تجسّس وتحليق فوق الأراضي اللّبنانيّة".

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