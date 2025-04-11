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أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 11/4/2025، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة القصر- الهرمل، وأوقفت المواطنَين (خ. ز.) و(م. ز.) المطلوبَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها الخطف، الإتجار بالبشر والأسلحة والمخدّرات، والسّرقة، وضبطت في حوزتهما أسلحةً وذخائر حربيّة وأعتدةً عسكريّةً، بالإضافة إلى كميّة من المخدرات؛ كما أوقفت السّوري (ع. ع.) لإتجاره بالمخدرات لصالحهما".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "كذلك، دهمت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دوريّة من مديريّة المخابرات، منازل مطلوبين في بلدتَي جدرا- الشوف وحورتعلا- بعلبك، وضبطت أسلحةً وذخائر حربيّة، بالإضافة إلى كميّة من المخدرات"، موضحةً أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: دهم منازل مطلوبين في القصر وجدرا وحورتعلا وتوقيف 3 أشخاص وضبط أسلحة ومخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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