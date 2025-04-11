وزير الداخلية استقبل سفيرة السويد و3 نواب ورئيس الهيئة العليا للإغاثة

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم في زيارة تعارف، تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى النائبين أمين شري وابراهيم الموسوي، ثم النائب علي حسن خليل، وتم البحث في الأوضاع العامة.

واستقبل الحجار أيضا رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.