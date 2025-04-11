استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم في زيارة تعارف، تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
والتقى النائبين أمين شري وابراهيم الموسوي، ثم النائب علي حسن خليل، وتم البحث في الأوضاع العامة.
واستقبل الحجار أيضا رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية استقبل سفيرة السويد و3 نواب ورئيس الهيئة العليا للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.