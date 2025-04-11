اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون في تصريح له، الى ان "مجلس الوزراء أقر مرسوم تعويض العاملين في التربية بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة، ويعتبر نافذًا فور صدوره يوم الاثنين او الثلاثاء عن رئيس الجمهورية وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مبارك إحقاق الحق للأساتذة".

كانت هذه تفاصيل خبر اشرف بيضون: مجلس الوزراء اقر مرسوم تعويض العاملين في التربية بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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