شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بذكرى ظهور العذراء مريم على كنيستها بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر ذكرى ظهور العذراء مريم على كنيستها بالزيتون واحدة من أهم الأحداث الكنسية فى القرن الأخير، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء بذكرى ظهورها بحسب الاعتقاد المسيحى، على قباب الكنيسة التى تحمل اسمها بمنطقة الزيتون في القاهرة عام 1968م.

احتفالات الكنيسة بظهور العذراءوبهذه المناسبة تُقام القداسات الإلهية داخل كنيسة العذراء بالزيتون، إلى جانب عدد من الفاعليات الأخرى التى تتضمن إلقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة العظات عن تجلى العذراء.

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن العذراء مريم ظهرت على قباب كنيسة الزيتون فى 2 أبريل 1968م، فى عهد البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة، وكان أول من شاهدها عمال فى مؤسسة نقل عام بشارع طومان باى، وذلك حسبما ورد في بيان رسمي للمقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية صدر في 4 مايو 1968م.

قصة ظهور العذراء على قباب كنيسة الزيتونوأشار البيان الكنسى وقتها، إلى أنَّ ظهور العذراء تمّ في ليال مختلفة كثيرة، بأشكال مختلفة فأحيانا بالجسم الكامل وأحيانا بنصفه العلوي، يحيط بها هالة من النور المتلألئ، وذلك تارة من فتحات القباب بسطح الكنيسة وأخرى خارج القباب، وكانت تتحرك وتتمشي فوقها وتنحني أمام الصليب العلوي فيضئ بنور باهر، وتواجه المشاهدين وتباركهم بيديها وإيماءات رأسها المقدس، كما ظهرت أحيانا بشكل جسم كما من سحاب ناصع أو بشكل نور يسبقه انطلاق أشكال روحانية كالحمام شديد السرعة.

وأوضحت الكنيسة، أنَّها قامت بجمع المعلومات عن كل ما سبق من معلومات حول ظهور العذراء مريم على قباب كنيسة الزيتون، بواسطة أفراد ولجان من رجال الكهنوت الذين تقصوا الحقيقة وعاينوا بأنفسهم هذا الظهور، وأثبتوا ذلك في تقاريرهم التي رفعوها إلى البابا كيرلس السادس، ليقروا رسميا بحقيقة ظهور العذراء مريم ويعترفوا بهذا الظهور.



التغطية الصحفية لظهور العذراء



بيان الإيبارشية



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