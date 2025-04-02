شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل بعد وفاة المرخص له والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لنقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المركز التكنولوجي، أن في حال الرغبة في نقل رخصة محل، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا الأوراق والمستندات الآتية:

أصل رخصة المحل، وصورة إعلام الوراثة والأصل للاطلاع، وتوكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا الناب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

وتشمل المستندات المطلوبة، المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم، وصورة من قرار الوصاية، وصورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر بين الورثة) والأصل للاطلاع.

وفي جميع الأحوال يسري على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي (موافقة الصحة لمحال لمحال بيع الأغذية والمشروبات، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية).

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.