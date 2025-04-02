شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخراج شهادة قياس مستوى المهارة من وزارة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العمل حملة توعوية تحت عنوان "اعرف حقك"، لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بالحقوق والواجبات، وذلك من خلال معلومة يومية عن أبرز الحقوق والواجبات وبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة.

ويستعرض هذا التقرير كيفية استخراج شهادة قياس مستوى المهارة، من وزارة العمل:

1- مكان التقديم:

مكاتب العمل التابعة لمحل السكن - أو ديوان عام مديرية العمل.

2- طريقة التقديم:

- تقديم الطلب مرفقا به المستندات المطلوبة والحوالات البريدية.

- تحديد موعد ومكان لجنة الاختبار وإعلام المواطن به.

- يتم الاختبار خلال أسبوع عمل من تقديم الطلب.

- تصدر الشهادة مجانا لأبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام.

وكانت قد بدأت وزارة العمل، منذ 2023 قرارات بتغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقى المكتوب بخط اليد بدون أى علامات تأمينية لتصبح من أول العام 2023 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مُميكن ومطبوع، وذات علامات مائية للحد من أى طرق للتزوير.

حيث يتم طباعة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مركزيا بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني، وتسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة، كما ترتب على تطوير المنظومة إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل.