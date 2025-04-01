شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: يجب استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قالت إنه يجب استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن سلطات الاحتلال أصدرت المزيد من أوامر التهجير القسري في رفح الفلسطينية، والاحتلال يتلاعب بمصير سكان غزة وحياتهم، و140 ألف فلسطيني نزحوا من أماكنهم منذ استئناف القتال في غزة، وغزة تقصف من كل جانب في ظل حصار من قبل الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

