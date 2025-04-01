شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الضوضاء بجهاز شئون البيئة: 43 محطة تغطى القاهرة الكبرى والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد مصيلحى بدوى مدير إدارة الضوضاء البيئة بجهاز شئون البيئة، أن الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء حاليا تضم 43 محطة على مستوى الجمهورية تغطى نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى منها الدقهلية والشرقية والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبنى سويف والغردقة وشرم الشيخ .

ولفت مدير إدارة الضوضاء البيئة بجهاز شئون البيئة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن المحطات لحظية تستخدم لرصد مستويات الضوضاء بشكل لحظى يقاس فى الثانية.

وأشار إلى أن الرصد يتم من خلال ميكرفون حساس مثبت فى المحطة يقوم برصد عملية الصوت الموجود حول المكان وتقوم المحطة بدورها فى إرسال البيانات على مدار الساعة للمركز الرئيسى الموجود فى وزارة البيئة والتى تستقبل بيانات لحظية من جميع المحطات فى نفس الوقت .

وأشار إلى أن هناك تعاون مع مركز الحد من المخاطر بـ جامعة القاهرة فهى الجهه المسئولة عن تشغيل وصيانة ومعايرة المحطات على مستوى الجمهورية، وتجرى زيارة كل شهر للمحطات لمتابعة أداءها والتدخل فى حالة وجود أى مشكلة استثنائية قد تعيق المحطة من أداء دورها .

وأضاف أن القاهرة الكبرى بها 28 محطة بينهم 15 محطة فى القاهرة و 9 محطات فى الجيزة و 4 محطات فى القليوبية، لافتا إلى أن هناك تصنيفات مختلفة لمواقع اختيار المحطات وتصنيفات القياس تختلف أيضا ليلا يختلف عن القياس نهارا، وكذلك الأماكن الصناعية تختلف عن الأماكن السكنية .

وتعتبر الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، إحدى آليات عمل وزارة البيئة، حيث تم تنفيذ الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية منذ مارس 2007 حتى الآن، والتي تتكون حالياً من أكثر من 40 محطة لرصد الضوضاء بالقاهرة الكبرى والمحافظات.