شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الإمام الحسين ويرفعون أعلام فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أدى منذ قليل الآلاف من المصلين، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، حيث شهد المسجد توافد الآلاف من المواطنين، وخصصت إدارة المسجد أماكن للرجال وأخرى للسيدات.

وعقب انتهاء صلاة العيد تعالت أصوات المصلين بهتافات لدعم القضية الفلسطينية ورفعوا أعلام فلسطين وسط هتافات "لا لا للتهجير ..وبالروح بالدم نفديكي يا فلسطين ".

وحرصت إدارة المسجد على توفير سبل الراحة للمصلين بداية من تنظيم عملية دخولهم لأداء الصلاة .

وشهد محيط المسجد اجراءات للتأكيد على المواطنين منع التزاحم على بوابات الدخول وخصصت إدارة المسجد بوابات لدخول الرجال وأخرى لدخول السيدات ، فى إطار العملية التنظيمية لأداء صلاة العيد .

ويشهد مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، أجواء روحانيه وسط تعالى أصوات الآلاف من المواطنين بتكبيرات العيد.



أعلام فلسطين (4)



أعلام فلسطين (1)



أعلام فلسطين (2)



أعلام فلسطين (3)



