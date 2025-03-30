شكرا لقرائتكم خبر عن موفد الأوقاف يؤم مسلمى البرازيل في صلاة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل برنامج "سفراء دولة التلاوة"، المذاع على قناة "الناس"، أجواء عيد الفطر المبارك من البرازيل، حيث اجتمعت الجالية الإسلامية في أجواء إيمانية لأداء صلاة العيد وسط تكبيرات الفرح والمودة.

ويؤم المصلين في الصلاة وخطبة العيد الشيخ محمد منجود الشرقاوي، موفد وزارة الأوقاف المصرية، حيث أقام شعائر صلاة العيد وألقى خطبة العيد، وسط حضور كبير من أبناء الجالية المسلمة الذين شاركوا في الأجواء الاحتفالية.

ويواصل برنامج "سفراء دولة التلاوة"، في موسمه الثالث، نقل شعائر الصلاة والتلاوات القرآنية من مختلف دول العالم، بأصوات قراء وأئمة مصريين موفدين من وزارة الأوقاف، في إطار رسالته الهادفة إلى نشر جماليات التلاوة المصرية عالميًا وتعزيز الروحانية في قلوب المسلمين.

وتأتي هذه التغطية ضمن خريطة برامج قناة "الناس" خلال شهر رمضان وعيد الفطر، والتي تضم 53 برنامجًا متنوعًا، تغطي مجالات الدعوة، الفتوى، تفسير القرآن، شرح السنة، النقاشات العلمية، التلاوة، ونقل الشعائر من المساجد الكبرى داخل مصر وخارجها، بما يعكس دور القناة في تقديم محتوى ديني وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد.