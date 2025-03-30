شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

قُتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع فجر السبت خلال حفلة منزلية في مدينة تاكوما بولاية واشنطن، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد قسم شرطة مقاطعة بيرس، فى بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن فتى قاصرا اعتُقل على خلفية الحادث، دون الكشف عن عمره.

وأفاد عدد من المتصلين بالشرطة بحدوث شجار فى الشارع، وقبل وصول الشرطة، سُمع دوى إطلاق نار، بينما كان الأشخاص يفرون والمركبات تبتعد عن المكان. وجاء فى البيان: "السيارات كانت تعلق فى الحي، بينما سادت حالة من الفوضى فى الشارع بالكامل".

وحاول الضباط إنقاذ حياة شاب فى موقع الحادث، لكنه فارق الحياة، بينما توجه خمسة آخرون إلى المستشفيات بأنفسهم. ولاحقا، أكدت الشرطة أن أحد المصابين توفى متأثرا بجراحه، بينما يعانى الأربعة الباقون من إصابات خطيرة، لكن من المتوقع أن يتعافوا. وتراوحت أعمار الضحايا بين 16 و21 عاما.

كما ألحقت الطلقات النارية أضرارا بالمنازل والمركبات المجاورة، وفقا للشرطة. وأجرت السلطات فحوصات سلامة فى المنازل القريبة، لكنها لم تعثر على إصابات أخرى.