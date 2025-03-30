شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك يعلن مواعيد صلاة العيد الجديدة بعد تعذر رؤية هلال شوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 29 مارس 2025 10:38 م

ينشر ”الخليج 365” المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء تعذر رؤية هلال شوال وأن أول أيام عيد الفطر الإثنين 31 مارس 2025 . مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 بمحافظات ومدن الجمهورية الإثنين 31 مارس :

القاهرة 6:11

الجيزة 6:11

الإسكندرية 6:15

بورسعيد 6:06

السويس 6:05

العريش 6:00

الطور 6:02

سانت كاترين 6:00

طابا 5:56

شرم الشيخ 5:59

دمنهور 6:13

طنطا 6:11

المنصورة 6:10

الزقازيق 6:09

بنها 6:11

شبين الكوم 6:11

كفر الشيخ 6:11

الفيوم 6:12

بنى سويف 6:12

المنيا 6:13

أسيوط 6:12

سوهاج 6:10

قنا 6:06

أسوان 6:06

أبو سمبل 6:12

مرسى مطروح 6:26

الغردقة 6:02

الخارجة 6:16

الإسماعيلية 6:06

دمياط 6:08

السلوم 6:34

نويبع 5:57

حلايب 5:52

شلاتين 5:56

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