شكرا لقرائتكم خبر عن ز​يلينسكي: المحادثات الأوكرانية الأمريكية في الرياض "بناءة"​ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالمحادثات التي جرت بين الوفدين الأوكراني والأمريكي في العاصمة السعودية (الرياض)، واصفا إياها بأنها "بناءة".

وأشار زيلينسكي - في مقطع فيديو مصور، نشرته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - إلى أن الفريقين تناولا العديد من التفاصيل المهمة خلال اجتماعهما المطول. ​

جدير بالذكر أن المحادثات بين الجانبين الأمريكي والأوكراني ركزت على إقامة وقف جزئي لإطلاق النار بهدف حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

تأتي هذه المناقشات في الرياض كجزء من جهد دبلوماسي أوسع نطاقا، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى تأمين اتفاق وقف إطلاق نار شامل بحلول 20 أبريل المقبل، مما يبرز الحاجة الملحة لاستمرار التعاون الدولي لتحقيق سلام مستدام في هذا الصدد.