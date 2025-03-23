شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ماكينة تغليف حقائب بمطار القاهرة الدولى لخدمة المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتوفير 21 ماكينة تغليف لحقائب الركاب المسافرين من مطار القاهرة إلي الخارج وأيضاً القادمين علي متن شركات الطيران المختلفة الجنسيين بمباني (1) و (2) و(3)، وأيضا مبني الرحلات الموسمية المخصص لرحلات الحج والعمرة مطار القاهرة.

تتوفر خدمة تغليف الحقائب في جميع صالات السفر، والتي تساعد على حماية حقائب المسافرين من الاضرار التي تلحق بها اثناء النقل طوال رحلة السفر ولتسهيل التعرف عليها، وقد تم تحديد أسعار رمزية لتغليف الحقائب.

وشهد مطار القاهرة الدولي نمواً ملحوظاً في حركة الطيران والركاب خلال فبراير ٢٠٢٥ بالمقارنة بنفس الشهر لعام 2024 ، حيث استقبل 2,420,224 راكب بزيادة قدرها 8%، وبلغ عدد الرحلات 16,944 رحلة لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بزيادة قدرها 6%، وهو مايؤكد قدرة المطار علي أستيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصي درجات الرفاهية والراحة.

ماكينات تغليف حقائب