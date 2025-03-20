شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: خطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة لكن الفرصة "تتضاءل بسرعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الفرصة أمام ذلك "تتضاءل بسرعة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، مساء اليوم /الأربعاء/، إنه "لا يزال لدينا حاليا خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، من بينهم الأمريكي، إيدان ألكسندر، كما ستتضمن الخطة أيضا، إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية"، محملا حركة حماس مسؤولية عدم تحقيق ذلك.



واستأنف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، أمس ، بينما أصدر أوامر جديدة للسكان بالقطاع إخلاء مناطق القتال.