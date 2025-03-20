شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: مساعدو ترامب يستعدون لفرض رسوم جمركية جديدة على معظم الواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعدون رسوما جمركية جديدة على واردات بقيمة تريليونات الدولارات بمناسبة ما يسمى بـ "يوم التحرير".



وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن مساعدي ترامب يستعدون لفرض رسوم جمركية جديدة على معظم الواردات في الثاني من أبريل، وهو ما أطلق عليه الرئيس الأمريكي "يوم التحرير"، ممهدين الطريق لتصعيد في العداء الاقتصادي العالمي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال أول شهرين من توليه منصبه، رفع ترامب الرسوم الجمركية على واردات من الصين والمكسيك وكندا بقيمة تقارب 800 مليار دولار، على الرغم من تباين التقديرات بشكل كبير، لافتة إلى أن هذه الرسوم أدت إلى تذبذب حاد في سوق الأسهم، وزادت من مخاطر ركود اقتصادي أمريكي، كما استدعت ردود فعل انتقامية من جانب شركاء التجارة ضد الصناعات المحلية.



وعلى الرغم من هذه التداعيات، يتعهد كبار مستشاري ترامب علنا بإنشاء نظام جديد للرسوم الجمركية، يفرض رسوما جمركية جديدة على التجارة مع معظم الدول التي تتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة.

وأكد شخص مطلع على هذا المخطط، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته لتحدثه عن مداولات خاصة، أن مسؤولي الإدارة يُعدون رسوما جمركية على واردات بقيمة "تريليونات" الدولارات.



وبحسب الصحيفة، أثار احتمال مضاعفة نطاق تعريفات ترامب الجمركية قلق الاقتصاديين وبعض الجمهوريين في الكونجرس، بينما يشعر حلفاء آخرون للبيت الأبيض بالقلق إزاء التحديات اللوجستية لنظام ضرائب الاستيراد الجديد والمعقد.



وقد أثارت طبيعة هذه الرسوم الجمركية الجديدة مناقشات مكثفة على أعلى مستويات الإدارة، إذ لعب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ومساعد البيت الأبيض بيتر نافارو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، دورا في المحادثات، وفقا لما ذكره المصدر المطلع على الخطط.



وأوضحت الصحيفة أن الاستعدادات الداخلية تشير إلى أن ترامب لا يزال متمسكا بموقفه الراسخ لقلب نظام التجارة العالمي، على الرغم من تفاقم القلق بين حلفائه في الكونجرس ووول ستريت، والغضب الشديد من الخارج.



كان ترامب قد صرح بأن التعريفات الجمركية ضرورية لتشجيع الشركات على إعادة إنتاجها إلى الولايات المتحدة وإجبار شركائها التجاريين الأجانب على تقديم تنازلات، إلا أن تداعياتها أثارت قلق المستثمرين والمستهلكين، مما أدى إلى انخفاضات في العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.



وأفاد مصدر آخر مطلع على الخطط الجديدة لصحيفة " بأن كيفية تطبيق هذه الخطة استهلكت عمليا مسؤولي الإدارة الأمريكية في سعيهم لتنفيذ رؤية ترامب الطموحة.

وقد كُلف الممثل التجاري الأمريكي بتنفيذ الخطة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان المكتب التجاري لديه الموظفين أو القدرة التنظيمية الكافية لفرض تعريفات جمركية انتقامية دقيقة تُضاهي ما تفرضه الدول الأخرى على سلع مُحددة، مما يزيد من تعقيد التحدي رغبة الإدارة في استهداف مجموعة من الممارسات التجارية التي تعتبرها غير عادلة، وليس التعريفات الجمركية فقط.



ورأت "واشنطن بوست" أنه بصرف النظر عن هيكلة نظام التعريفات الجمركية الجديد، فمن المرجح أن يزيد من زعزعة الأسواق العالمية والاقتصاد المحلي الذي تأثر بالفعل بتحركات ترامب التجارية المفاجئة.