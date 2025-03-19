شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان المغرب الأربعاء 19 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 19 مارس 2025 05:30 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان المغرب، اليوم الأربعاء 19-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 19 من أيام رمضان - موعد أذان المغرب بالقاهرة 6:06 م.
موعد أذان المغرب فى محافظات مصر
- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:10 م
- موعد أذان المغرب بطنطا 6:07 م
- موعد أذان المغرب بالمنصورة 6:05 م
- موعد أذان المغرب بالزقازيق 6:05 م
- موعد أذان المغرب بأسيوط 6:07 م
- موعد أذان المغرب بسوهاج 6:04 م
- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:07 م
- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:08 م
- موعد أذان المغرب بقنا 6:01 م
- موعد أذان المغرب بأسوان 6:01 م
- موعد أذان المغرب بمطروح 6:28 م
- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:56 م
- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 6:02 م
- موعد أذان المغرب بدمياط 6:04 م
- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:54 م
- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:08 م
- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 6:05 م
- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:07 م
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