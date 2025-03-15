شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..مصر تؤكد دعمها لكل مبادرات إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية
تابعت مصر باهتمام المشاورات التي جرت في المملكة العربية السعودية لمحاولة التوصل لتفاهمات تقضي إلى إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، ولطالما ظلت مصر على مدار عقود طويلة تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ القانون الدولي باعتبارها المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية، وإيمانا منها بأن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام.
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية، كما يستهل جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
أعلن الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" لأول مرة، وذلك في إطار جهودها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بشكل طبيعي في المعامل المركزية، وتقديم خدماتها لجمهور المترددين عليها، بدءا من صباح اليوم السبت، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
حددت لجان النظام والمراقبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة، موضحة أنه يقدم العضو صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك كود المعلم والإدارى وصورة شخصية ضوئية حديثة وصحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة يمكن استكمالها في موعد غايته أسبوع، على أن يجتاز العضو المقابلة داخل لجنة النظام والمراقبة والتى يتم إخطاره بها أثناء التقدم.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مد كابلات الكهرباء لعمارات "سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل" بمدينة بني سويف الجديدة، وتم إطلاق التيار الكهربائي بالعمارات تمهيداً لتسليم الحاجزين، بجانب إنارة أعمدة الموقع العام للمشروع.
تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم"، للعمل في شركة بلبنان، وذلك حتى الإثنين المقبل.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .رابطة الأندية تعتمد فوز الزمالك على الأهلي 3 - 0.. وتؤكد: ننتظر بت اللجنة الأولمبية فى شكوى الأهلي.. وملتزمون بالقرار
أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أنها فى انتظار البت فى الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية ، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.
يأتي ذلك في ضوء قرارات رابطة الأندية المحترفة التي تم الإعلان عنها منذ قليل بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري المصري والتي لم يذهب الأهلي لخوضها.
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