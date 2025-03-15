أخبار مصر.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم"، للعمل في شركة بلبنان، وذلك حتى الإثنين المقبل.

الطقس غدا.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان، ارتفاع فى درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

رابطة الأندية تعتمد فوز الزمالك على الأهلي 3 - 0.. وتؤكد: ننتظر بت اللجنة الأولمبية فى شكوى الأهلي.. وملتزمون بالقرار

أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أنها فى انتظار البت فى الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية ، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

يأتي ذلك في ضوء قرارات رابطة الأندية المحترفة التي تم الإعلان عنها منذ قليل بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في الدوري المصري والتي لم يذهب الأهلي لخوضها.