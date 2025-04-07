السعودية | “دار وإعمار” تقيم الاحتفال السنوي المجتمعي بمناسبة عيد الفطر مع عملائها في مشروع سرايا النرجس في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تجسيداً لالتزامها ببناء مجتمعات متكاملة تعزز جودة الحياة، نظّمت “دار وإعمار” للاستثمار والتطوير العقاري فعالية مجتمعية مفتوحة بمناسبة عيد الفطر في مشروع سرايا النرجس شمال مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من السكان والزوار من مختلف أنحاء المدينة.

وشهد الحدث أجواء احتفالية متنوعة شملت عروضاً ترفيهية حيّة، ونشاطات مخصصة للأطفال والكبار، وتقديم المأكولات والمشروبات للجميع، وذلك في إطار جهود الشركة لإرساء بيئة مجتمعية تفاعلية تعزز من جودة الحياة والانتماء المجتمعي، وتحول المشاريع السكنية إلى وجهات نابضة بالحياة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية الّتي تعتمدها “دار وإعمار”، والّتي تضع المجتمعات السكنية في صميم أولوياتها. إذ تؤمن الشركة أن دورها لا ينتهي عند تسليم الوحدات السكنية، بل هو التزام طويل الأجل مع العميل وعلاقة ترعاها “دار وإعمار” بمبادرات عديدة.

وقال مزاحم طرابزوني، المدير التسويقي في شركة “دار وإعمار”:

“حرصنا من خلال هذه الفعالية على تحويل المشروع من مساحة سكنية إلى وجهة تفاعلية. هذه المبادرات تعزز من انتماء السكان لمجتمعاتهم، وتفتح المجال لتجارب اجتماعية جديدة تدعم جودة الحياة اليومية. وندرك أن المجتمعات المزدهرة تبدأ بلقاءات كهذه، وهو ما يعكس رؤيتنا لبناء بيئة سكنية تنبض بالحياة وتلبي تطلعات العائلات في المملكة.”

وأشار طرابزوني إلى أن الاحتفال بعيد الفطر المبارك هو تأكيد على علاقة الشركة المستمرة بالعميل، حيث أعرب عن شكره للملاك على ثقتهم الّتي يولونها لشركة “دار وإعمار”، مؤكداً أن هذه الثقة هي الدافع الأساسي خلف تطوير مجتمعات مبتكرة، ترعى أعلى معايير الجودة وتسهم في خلق حياة وافية لساكنيها.

وتستمر “دار وإعمار”، منذ تأسيسها عام 2007، في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة في مواقع استراتيجية في المملكة تضم آلاف العائلات، مع الالتزام بتقديم جودة عالية وتجربة سكنية تتمحور حول احتياجات السكان. وتندرج هذه الجهود ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتوسيع فرص التملك السكني للمواطنين.

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