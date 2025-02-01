شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مصري أردني فلسطيني يبحث تطورات الأوضاع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى لقاء في القاهرة، السبت، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لمناقشة تطورات الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الانسانية، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.