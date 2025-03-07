الامارات | مظاهر الاحتفال برمضان في كل مكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتزين دبي احتفالاً بشهر رمضان.. كيفما اتجهت ستجد ملامح الفرحة بالشهر الفضيل في الشوارع والمرافق العامة، وصولاً إلى البيوت التي يتسابق أهلها للتعبير عن فرحتهم بقدوم شهر الصوم، ما يضفي أجواء روحانية ويعمّق الإحساس بقيم الشهر المبارك، وقدسية هذه الأيام من السنة، وتتفرد مظاهر الاحتفال في فكرتها.. مثل هذا الهلال العملاق المصنوع من التمر الذي يلفت انتباه الزوار والعابرين بقربه.