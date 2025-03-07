شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع كبار المعارضين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أجرى ممثلو الإدارة الأمريكية مشاورات مع كبار السياسيين المعارضين الأوكرانيين.

وكتب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يعمل "بشكل علني وشفاف" مع شركائه الأمريكيين بهدف الحفاظ على الدعم لأوكرانيا.

خطر على الدولة

وفي الوقت ذاته، اتهم فريق زيلينسكي بعدم التواصل بشكل كاف مع واشنطن، وقال إن هذا "يشكل خطرًا على الدولة". وأضاف أنه من بين ما جرى بحثه مع الممثلين الأمريكيين موضوعات الأسلحة والعقوبات ضد روسيا والدعم المالي لأوكرانيا.

وفيما يتعلق باتهام ترامب بأن زيلينسكي غير مستعد لخوض انتخابات جديدة، قال بوروشينكو: "كان فريقنا دائمًا ولا يزال يعارض الانتخابات بشكل قاطع خلال الحرب".



أقوى معارضة في البرلمان

وقال إن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إلا بعد توقيع معاهدة سلام ورفع الأحكام العرفية.

ويعد حزب بوروشينكو "التضامن الأوروبي" حاليا أقوى معارضة في البرلمان.

وأكدت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو من حزب الاتحاد الأوكراني، أو الوطن، بشكل غير مباشر، أن البيت الأبيض تواصل معها.

وكتبت تيموشينكو على فيسبوك: "يجري فريق حزب الوطن محادثات مع جميع حلفائنا القادرين على ضمان سلام عادل في أسرع وقت ممكن".

وأكدت أنه رغم ذلك، لا يمكن الحديث عن انتخابات قبل توقيع اتفاق سلام.