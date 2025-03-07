الامارات | رغم أنها غير موجودة.. سويسرا تُقنّن السيارات ذاتية القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت سويسرا أحدث دولة تسمح باستخدام السيارات ذاتية القيادة، مع وجود مساعد يتولى التحكم في السيارة في حالات الزحام المروري، وعلى الرغم من إصدار القانون، فلا توجد في سويسرا أي سيارات ذاتية القيادة حالياً، كما أنه لم تتقدم أي شركة بطلب للحصول على ترخيص لسياراتها ذاتية القيادة فيها.

يذكر أن «تسلا» و«مرسيدس» و«بي.إم.دبليو» من بين شركات صناعة السيارات التي تستعد لطرح سيارات مزودة بأنظمة للمساعدة في حالات الزحام المروري، أو أي سيناريوهات أخرى تفرض قيوداً على قدرة أنظمة القيادة الذاتية.

وعلى الرغم من أن أوروبا تعدّ موطناً للشركات المطورة لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، فإنها مازالت متخلفة عن الصين والولايات المتحدة، من حيث السماح بالاستخدام اليومي لهذه السيارات على الطرق.

ومع القانون الجديد، أصبح من الممكن تشغيل السيارات ذاتية القيادة على الطرق المرخصة في سويسرا، إلى جانب السماح بأنظمة وضع السيارات من دون سائق في أماكن الانتظار متعددة الطوابق أو ساحات الانتظار.

وجاء صدور القانون في سويسرا بعد أيام من إعلان مجموعة «ستيلانتس»، المالكة لشركات سيارات مثل «أوبل» و«فيات» و«بيجو»، عن نظام قيادة ذاتية يستطيع التحكم في السيارة أثناء سيرها بسرعة تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة في المناطق الحضرية.