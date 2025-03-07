تعزيزًا للتبادل الثقافي.. وزارة الثقافة تطلق العام الثقافي السعودي الصيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت وزارة الثقافة عن بدء أعمال العام الثقافي السعودي الصيني 2025 في جمهورية الصين الشعبية، الذي يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والممتدة لعقودٍ من الصداقة الراسخة والتعاون المستمر، ويُمثّل هذا العام محطةً مهمة لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والصين، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات النوعية التي تُسهم في إثراء المشهد الثقافي في البلدين، وتعميق أواصر الصداقة والتعاون التاريخي بين الشعبين.

وشاركت وزارة الثقافة في تنظيم حفل يوم التأسيس في بكين بالتعاون مع سفارة المملكة في وقتٍ سابق من الشهر الماضي بمجموعةٍ من الفعاليات الثقافية، بمشاركة حرفيين بأنشطةٍ تعكس ما تمثّله الحِرف اليدوية من تراثٍ سعودي عريق، وكذلك فنون الخط العربي، لتُجسّد من خلالها ما تتميز به الثقافة والفنون السعودية من غنىً ثقافيٍّ وتاريخيٍ عريق، مما يعد انطلاقة أولية لأعمال العام الثقافي.

وتُنظّم وزارة الثقافة بالشراكة مع هيئة الفنون البصرية ومركز أولينز للفن المعاصر (UCCA) معرضًا للفنان السعودي أحمد ماطر تحت عنوان “الهوائي (Antenna)” خلال الفترة من 8 مارس إلى 8 يوليو 2025 في مركز أولينز للفن المعاصر (UCCA Edge) في مدينة شنغهاي، الذي يُعدّ أول معرض فردي رئيس للفنان في الصين، وذلك تزامنًا مع العام الثقافي السعودي الصيني 2025 الذي يعد أولى فعاليات العام؛ ليمنح المعرض فرصةً للجمهور الصيني لاكتشاف جانب مهم من المشهد الفني المعاصر في المملكة، إضافة إلى توسيع معرفتهم بتاريخ المملكة وثقافتها ومجتمعها.

ويضم المعرض أكثر من مئةِ عملٍ فنيٍّ تعكس ممارسات أحمد ماطر الفنية، ويوفر نظرة شاملة على أعماله، حيث يُعدُّ أحمد ماطر أحد أبرز الفنانين السعوديين الذين أسهموا بشكلٍ كبير في تطوّر المشهد الفني المعاصر في المملكة، وتعزيز منظومة الفنون البصرية، وقد عُرضت أعماله في العديد من المتاحف والمؤسسات المرموقة حول العالم، ومن بينها معرضه الفردي في دار كريستيز في لندن يوليو الماضي.

ويشكّل معرض “الهوائي” إحدى صور التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز الحوار الفني والثقافي بين البلدين، ويهدف إلى تعريف الجمهور الصيني بالفن والثقافة والتاريخ السعودي .

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